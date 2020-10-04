Пашинян напомнил о договоре Армении и России по системам ПВО

Москва, 4 октября. Премьер Армении Никол Пашинян в интервью немецкому Bild выразил уверенность, что при необходимости РФ окажет помощь Еревану, применив свои ВС.

Пашинян напомнил, что на территории Армении располагается 102-я российская военная база, с которой у страны единая система ПВО. И договор «об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут использоваться» для обеспечения безопасности Армении.

«Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи возникнут», — подчеркнул он.

Ранее в субботу Пашинян заявил, что правительство Армении готово обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ введение на территорию НКР российских миротворцев. Комментируя его заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что на такой шаг Москва сможет пойти только при согласии Армении и Азербайджана.