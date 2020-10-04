Ереван опроверг заявления Баку об обстреле Мингечевира

Ереван, 4 октября. Минобороны Армении назвало фейком сообщение Азербайджана об обстреле армянской армией города Мингечевир, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Ранее в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил журналистам, что армянские военные нанесли ракетный удар по городу Мингечевир, в котором располагается главная гидроэлектростанция. Чиновник назвал действия Армении «государственным террором против мирного населения Азербайджана».

В Минобороны Армении подчеркнули, что подобные заявления «являются очередным фейком».

«Никакого огня из Армении в сторону Азербайджана не велось. Это еще один результат отчаянных конвульсий азербайджанской стороны», — подчеркнули в ведомстве.

Обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября из-за массовых обстрелов, в которых Баку и Ереван обвиняют друг друга. В воскресенье азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана взяли под контроль девять сел Джебраильского района Карабаха.