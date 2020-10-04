Пушков рассказал, как демократы используют против Трампа его болезнь

Москва, 4 сентября. Демократы в США используют болезнь президента США Дональда Трампа в борьбе против него, обвиняя того в халатном отношении к пандемии коронавируса. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор прокомментировал пост бывшего посла США в России, демократа Майкла Макфола. Тот отметил, что, поскольку Трамп «выглядит так, как будто у него все хорошо», можно вернуться к обсуждению «очевидной причины его болезни — его собственных безответственных действий». По мнению политика, именно безответственные действия Трампа привели к большому числу смертей в стране.

«Как и предсказывал, болезнь Трампа используется демократами для усиления атак на него за халатное отношение к Ковид-19. Трампа могла бы «спасти» от этого только тяжелая форма болезни. Тогда нападать на него было бы неэтично. А улучшение состояния — зеленый свет для новых атак», — написал Пушков.

Трамп и его супруга Меланья получили положительный тест на коронавирус за месяц до президентских выборов в США. Главу государства госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. В выходные стало известно, что состояние Трампа улучшилось.

В воскресенье врач Брайан Гарибальди сообщил журналистам, что если состояние главы государства продолжит также улучшаться, его могут выписать из военного госпиталя уже 5 октября, передавал RT.