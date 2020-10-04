Миро сравнила интервью мужа Бородиной с маршем стыда Серсеи

Москва, 4 октября. Скандальный блогер Лена Миро выразила мнение, что для телеведущей Ксении Бородиной недавнее интервью ее супруга Курбана Омарова сравнимо с маршем стыда, который пришлось преодолеть королеве Серсеи в «Игре престолов».

«Если бы я была на месте Бородиной, то при просмотре откровений опухшего Курбана, я бы чувствовала себя примерно, как Серсея из «Игры Престолов» во время ее марша стыда», — пишет Миро на своей странице в ЖЖ.

Она напомнила, что после появления Омарова в шоу «Алена, блин», закомплексованная Бородина пыталась оправдаться перед поклонниками, опубликовав пост в соцсети:

«Надристала сбивчивый, нудный пост, в котором попыталась вложить в куриные головы мысль о том, что у нее — самая обычная семья: неидеальная, но хорошая», — акцентирует внимание блогер.

При этом Миро подчеркнула, что в хороших семьях, в отличие от пары Бородиной и Омарова, мужчины не изменяют женам и «не сидят альфонсом на диване».

«В обычных семьях мужчина не заявляет, что ему хочется наладить тактильный контакт с падчерицей. И пусть даже он не имел в виду ничего грязного, важно то, что у взрослого мужика в башке это есть: наладить тактильный контакт с девочкой. У обычного, такого как все, неидеального мужчины подобных мыслей в башке тупо нет. А муж Бородиной сидит и об этом думает», — негодует Миро.

По мнению блогера в обычных семьях мужья не стали бы делать себе пластические операции и фотошопить фотографии в Instagram.

«Короче, после этого позорного интервью все теперь знают, на каком дне живет Ксения Бородина», — резюмировала Миро, добавив, что она бы на месте телеведущей сгорела бы от стыда.

Ранее Миро призвала Бородину выгнать супруга из дома после его интервью. Блогера возмутили слова мужчины, который признался, что всю жизнь стремился ничего не делать, а сейчас на дворе XXI век, поэтому он может позволить себе лежать две недели на диване.