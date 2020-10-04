Алиев заявил о взятии девяти населенных пунктов в Карабахе

Баку, 4 октября. ВС Азербайджана взяли под контроль девять сел Джебраильского района, заявил во время обращения к нации азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Сегодня были освобождены город Джебраил [армянское название Мехакаван — Прим. ФАН] и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю азербайджанский народ с этим историческим событием», — заявил он.

Алиев добавил, что Азербайджан «восстанавливает историческую справедливость» и пообещал восстановить исторические названия населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября из-за массовых обстрелов, в которых Баку и Ереван обвиняют друг друга. По данным МО Армении, только в воскресенье азербайджанская армия потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными, 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник.