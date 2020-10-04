Москва, 4 октября. Юлия Снигирь раскрыла секрет, как изменить внешность за один день. Об этом сообщает интернет-издание «7 дней».

На церемонии открытия Международного московского кинофестиваля модные критики провели аналогию с костюмами звезд и назвали их наряды «Люди в черном». Звезды, словно договорились заранее и выбрали для выхода в свет туалеты в черных тонах.

Нарушительницей негласного дресс-кода стала актриса Юлия Снигирь. Она появилась на публике в платье лимонного цвета. После открытия фестиваля девушка поделилась, как готовилась к столь масштабному событию.

«Я слышала, что к церемонии «Оскар» актрисы готовятся задолго до события, соблюдают диету, не употребляют алкоголь, пьют зеленый чай, активно занимаются спортом, иногда дело даже доходит до липосакции. К примеру, Дженнифер Лоуренс называет эту подготовку настоящей пыткой», — рассказала Снигирь.

Также актриса упомянула и других голливудских звезд. Так, Джулиана Мур из-за «Оскара» не может нормально отпраздновать Рождество. По десять платьев шьют Дакоте Джонс, так как из-за переживаний она не может определиться, в каком предстанет на красной дорожке.

«У нас все проходит куда скромнее, но кое-что все же мы делаем. К примеру, можно не поужинать накануне мероприятия, а в день события будет не лишним позаниматься кардио», — дает совет актриса.

Она признается, что за несколько дней до мероприятия посетила любимую студию красоты и остеопата, чтобы «расправить крылья».

Старания артистки были замечены, гости фестиваля отметили, что ее по праву можно назвать одной из самых красивых актрис форума.

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