Армения сообщила о задержании иностранцев за шпионаж

Ереван, 4 октября. Служба нацбезопасности Армении (СНБ) заявила о задержании иностранных граждан по подозрению в шпионаже и подстрекательстве к нему, передает РИА Новости.

Задержания состоялись 2 октября. По данным ведомства, иностранцы собирали данные «о военной технике, принадлежащей ВС Армении, транспортировке вооружений, мест дислокации воинских частей, а также о мобилизуемых в условиях военного положения и их количестве».

Сейчас спецслужбы проводят широкомасштабные оперативные мероприятия, в рамках которых будут установлены все причастные к преступлению. В СНБ не уточнили, сколько конкретно человек были задержаны и гражданами какого государства они являются.

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября, это уже не первое сообщение о задержании предполагаемых шпионов в Армении. 1 октября СНБ заявила о взятии под стражу бывшего высокопоставленного военного, который подозревается в госизмене за передачу Баку сведений, содержащих гостайну.

Ранее в воскресенье Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана потеряли в ходе боев в Карабахе за сутки 400 человек убитыми, 700 ранеными, 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник.