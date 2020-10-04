Держателям банковских карт придется больше платить за покупки в Сети

Москва, 4 октября. Банк России в начале октября завершает льготный период эквайринга. Как сообщает KONKURENT.RU, для пользователей банковских карт это означает, что за некоторые покупки в Интернете придется платить больше.

Новое правило затронет всех, кто совершает покупки через Интернет. Из-за пандемии коронавируса до 1 октября в России действовала фиксированная комиссия при оплате покупок в онлайн-магазинах. Однако теперь сдерживать рост этих комиссий ЦБ уже не будет.

С апреля ставка эквайринга не должна была превышать 1%. Но данное правило было ограничено по срокам и действовало до 30 сентября. Сейчас показатель вернется на докризисный уровень. По данным издания, уже планируют повысить ставку Сбер, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие».

Для пользователей карт это значит возобновление оплаты комиссии при оплате покупок через Интернет. До пандемии размер комиссии составлял от 1,2 до 2,2%.

Ранее пенсионерам рассказали, как не потерять деньги на банковской карте. Дело в том, что если держатель карты длительное время не распоряжается пенсионными средствами, то выплаты приостанавливаются. В этом случае нужно просто снять деньги с карты, чтобы пенсионные выплаты возобновились. Однако деньги за выпавшие месяцы не получится вернуть.