Актриса Екатерина Волкова голодала целую неделю

Москва, 4 октября. Актриса Екатерина Волкова неделю голодала. Об этом сообщает интернет-издание «7 дней».

Совсем недавно одна из самых красивых артисток отечественной сцены вернулась из отпуска. Екатерина Волкова отдыхала на Горном Алтае, там она завершила курс лечебного голодания и призналась, что чувствует себя, словно заново родилась.

«Вот и подошли к концу семь дней моего отпуска, которые я провела в оздоровительном центре. Просто я в какой-то момент почувствовала невероятную усталость от всеобъемлющей депрессии, непонимания «что дальше?» и какой-то безысходности», — поделилась актриса со своими фанатами в Сети.

Как отметила сама Екатерина, она составила свой график таким образом, чтобы осталось время на себя и даже детям объяснила, что маме необходима перезагрузка. По словам актрисы, дома ее поняли и поддержали.

«В своей голове я поставила программу – семь дней голода. И я готова с радостью сообщить, что мне все удалось, легко и красиво. Для меня стало потрясающим открытием это место силы – Алтай», — делилась впечатлениями Екатерина Волкова.

Вернувшись с отпуска Екатерина отметила уровень оказания услуг, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая размещением в отеле. В обязательном порядке соблюдались все меры безопасности — наличие масок, регулярная дезинфекция рук, требование справки об отрицательном тесте на коронавирус.