Армения сообщила о крупных потерях Азербайджана в воскресенье

Ереван, 4 октября. ВС Азербайджана потеряли в ходе боев в Карабахе в воскресенье три самолета, 13 единиц бронетехники и 400 человек убитыми, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Sputnik Армения.

«В ходе боевых действий за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными. Уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник», — сообщил он.

По его словам, по сравнению с двумя предыдущими днями «интенсивность боев снизилась, но они продолжаются по всей линии соприкосновения». В частности, бои идут, по его словам, на северном и южном направлениях. Ованнисян добавил, что армии удалось свести к минимуму «участие турецких ВС».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нанесении ударов по своим позициям.

В воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, передавал RT. Лавров, в частности, подтвердил готовность Москвы содействовать в возвращении сторон к мирному диалогу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.