Мясников заступился за Малышеву из-за видео без маски

Москва, 4 сентября. Известный теледоктор Александр Мясников призвал СМИ «отстать» от его коллеги Елены Малышевой, которая была замечена в общественном месте без маски. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Мясников обвинил СМИ, что их «раздражает» ВНЖ Малышевой в Америке. Врач добавил, что она «заработала» и уплатила налоги. Все, кому это не нравится, могут «завидовать молча».

По мнению теледоктора, Малышева переживает за здоровье россиян. В особенности на фоне эпидемии коронавируса.

«Ну а что без маски. Мы же не знаем, где и когда сделана эта фотография», — согласился Мясников.

Врач добавил, что неприятные высказывания СМИ о Малышевой говорят о «неадекватности» журналистов.

Ранее в Сети появились комментарии россиян, которые увидели видео с Малышевой без маски. Они обрушились на доктора с критикой, это подхватили ряд СМИ.

Ранее стало известно, что Малышева в эфире программы «Жить здорово» показала, как работает средство от коронавируса «Коронавир».