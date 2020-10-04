Модель-трансгендер смутила подписчиков обнаженным фото

Нью-Йорк, 4 октября. Модель-трансгендер Теодора Квинливан (Theodora Quinlivan) выложила в Instagram обнаженное фото, чем смутила своих подписчиков. Фанаты отметили излишнюю худобу девушки.

Американская модель предстала на снимке полностью обнаженной. Она сидит и позирует перед зеркалом на кровати, прикрывая рукой грудь. Из аксессуаров знаменитость оставила только тонкие изящные цепочки на шее.

«Вы можете сколько угодно осквернять мое имя, но это делает меня лучше», — оставила Теодора подпись под фото.

Некоторые подписчики подвергли критике новый пост модели, отметив ее худобу и излишнюю откровенность.

«Это уж слишком откровенно. Может стоит заглянуть в Библию? Какой-то ты стала безумно худой. Если честно, ты похожа на скелет», — оставляли комментарии фолловеры.

Но нашлись и те, кто поддержал знаменитость, многие отметили, что пришли в полный восторг от нового поста модели.

«Тедди — абсолютно великолепная и идеальная женщина с головы до пят. Она обладательница самого красивого голоса на планете. Твое тело вдохновляет меня. Твои лицо, тело и индивидуальность так гармонично сочетаются» — хвалили девушку фанаты.

Теодора Квинливан не первый раз шокирует подписчиков откроенными фото. Так, в июле девушка опубликовала в Сети снимки, где предстала перед фотографом топлес. 25-летняя модель позирует в студии закрывая обнаженную грудь руками, на ее бедра спущен корсет телесного цвета, подвязанный белым топом.