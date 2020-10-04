Видео Бузовой поставило точки над «i» в ее отношениях с Давой

Москва, 4 октября. СМИ уже на протяжении нескольких месяцев пристально следят за любовными отношениями телеведущей и певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. В Сети нередко появлялись слухи о возможном расставании возлюбленных. Однако Бузова расставила все точки над «i», опубликовав видео в сторис Instagram, передает «СтарХит».

Некоторые пользователи ранее предполагали, что пара уже давно распалась и поддерживает связь только из-за некого контракта.

Однако 34-летняя Бузова поспешила опровергнуть все слухи, появлявшиеся в социальных сетях и Интернете. Артистка выложила видео, на котором можно увидеть, как Бузова страстно целует Манукяна, благодаря за большой букет белых роз.

Бузова и Манукян уже на протяжении долгого времени пытаются не комментировать свои отношения. Однако мать певицы Ирина Александровна все-же поделилась некоторыми подробностями из их жизни. Во время участия в одной из телевизионных передач она заметила, что не в восторге от бойфренда своей дочери.

«Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже», — заявила Ирина Александровна.

Ранее Ольга Бузова, выступая на шоу «Ледниковый период», удивила своим номером тренера Татьяну Тарасову. Выступление российской певицы было по достоинству оценено членами жюри.