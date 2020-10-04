Врач назвала неочевидные способы проникновения коронавируса в квартиру

Москва, 4 октября. Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала неочевидные способы проникновения коронавируса в квартиру, передает «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что вирус может попасть в дом, например, через вытяжку, если кто-то из соседей болеет. Она посоветовала почаще менять фильтры.

Кроме того, по словам Алексеевой, принести инфекцию можно на одежде или обуви.

«Здесь отличным вариантом обработки могут стать антисептики в формате аэрозоля. Они находятся в свободном доступе, утверждены Роспотребнадзором», — объяснила специалист.

Врач порекомендовала мыть обувь с мылом, которое тоже является хорошим антисептическим средством.

«Кстати, обрабатывать необходимо и то, что вы приносите в дом. Например, продукты. Я мою в теплой воде каждую упаковку, даже условное печенье», — заключила Алексеева.

Ранее врач-диетолог и травница Анжелика Дюваль в разговоре с «Ридусом» посоветовала в сезон распространения вирусов облегчать неприятные симптомы с помощью различных лекарственных трав. Например, для горла, по ее словам, лучше всего подходят настойки с календулой, эвкалиптом, ромашкой и шалфеем. Специалист уточнила, что одними травами болезнь лучше не лечить, а прибегать к комплексному подходу.