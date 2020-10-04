Салтыкова поделилась секретом своей молодости 

Москва, 4 октября. Певица Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей красоты. В интервью порталу «7дней» она призналась, что считает многие омолаживающие процедуры бесполезными и не видит в своем возрасте ничего страшного.

«Секрета никакого нет. На моем примере можно сделать вывод: чем меньше ты что-то делаешь со своим лицом — тем лучше», — заявила певица, которой в мае исполнилось 54 года.

По мнению Салтыковой, «современная косметология — сплошной маркетинг». Она уверена, что многие процедуры не просто бесполезны, но и вполне могут навредить. Примером служат некоторые ее коллеги, которые проходили многочисленные косметические процедуры, однако никакого серьезного результата не получили.

«Терпеть боль и тратить на это деньги ради непродолжительного результата — зачем? А вот кожа от таких манипуляций сильно страдает и портится. <> К тому же, я не вижу в своем возрасте ничего страшного и не хотела бы вернуться к тому времени, когда была маленькой бестолковой 20-летней девчонкой», — заявила артистка.

За своей кожей Салтыкова ухаживает в основном в домашних условиях. Последние 20 лет пользуется одной и той же дорогой европейской маркой, которую подобрала для себя сама. К косметологу певица обращается только за массажем лица.

«Смотрю в зеркало и думаю: ну вроде нормально. И живу дальше. Сейчас я стала намного лучше выглядеть, потому что бросила курить. Сразу увидела, как изменился цвет лица, да и кожа в целом стала лучше», — призналась артистка.

Кроме отказа от курения, Салтыкова советует не злоупотреблять алкоголем и хорошо высыпаться. Все это обязательно положительно отразится на внешнем облике.

С фигурой же певицы повезло. По ее словам, в ее семье все всегда были стройные, благодаря хорошему обмену веществ.

«Физическая нагрузка должна быть в меру. Я хожу в зал 2—3 раза в неделю и занимаюсь с тренером. Пыталась тренироваться самостоятельно, но меня хватило на две недели. <> Но признаюсь, вообще особо не напрягаюсь. Что мне Бог дал, тем и пользуюсь», — рассмеявшись, резюмировала Салтыкова.

Несмотря на возраст, певица продолжает удивлять поклонников подтянутой фигурой. Ранее она опубликовала в соцсети фотографию, на которой предстала в полупрозрачном купальнике. Поклонники восхитились ее красотой, один из них сравнил звезду «Барата-2» с голливудской актрисой и топ-моделью Памелой Андерсон.