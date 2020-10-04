В Китае рассказали, как туннель между РФ и США изменит мир

Москва, 4 октября. Прокладка туннеля по дну Берингова пролива между Россией и США может стать символом международного сотрудничества, считает обозреватель китайского издания South China Morning Post.

В сентябре американский президент Дональд Трамп одобрил строительство новой масштабной железной дороги между Соединенным Штатами и Канадой. По мнению китайских экспертов, пора задуматься и о более амбициозном проекте — транспортном туннеле через ледяной пролив.

«Недоброжелатели указывают на его огромную потенциальную стоимость, но сторонники видят потенциал для создания глобальной транспортной связи и зарождения новой эры международного сотрудничества», — отмечает китайский эксперт.

Он подчеркивает, что в строительстве туннеля одинаково заинтересованы как Россия, так и США. Знаменательно, что главным выгодоприобретателем будет Китай — главный поставщик грузов в мире, обладатель масштабной разветвленной железнодорожной сети.

Ширина Берингова пролива — 85 км, а глубина — 55 метров, в таких условиях прокладка туннеля выглядит лучшим вариантом, чем построение моста.

«Последний вариант считается более практичным, так как пролив находится вблизи Полярного круга, а в таких климатических условиях стальная конструкция была бы особенно уязвимой», — объясняет автор статьи.

Среди минусов возможного проекта — вероятные инженерные сложности и пагубное воздействие на экологическую обстановку. Но сторонники амбициозной постройки заявляют, что на дне пролива смогут быть сосредоточены 8% мировых грузоперевозок.

Сторонники проекта считают, что в XXI веке отношения после холодной войны давно должны смениться новым этапом общения Востока и Запада, и именно туннель через Берингов пролив способен объединить весь мир.

Сегодня же весь мир обсуждает постройку другого международного и амбициозного проекта — газопровода «Северный поток — 2». Россия скоро возобновит постройку трубопровода у берегов Германии — туда уже направились трубоукладчики РФ.