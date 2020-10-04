Алиев выступил с обращением к нации по ситуации в Карабахе

Баку, 4 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации заявил, что Армения и ряд стран, которые хотят сохранить статус-кво, виновны в обострении в Нагорном Карабахе, передает телеканал AzТВ.

Алиев заявил, что НКР принадлежит Азербайджану, и пообещал вернуть регион. По словам президента, азербайджанские военные взяли под контроль город Джебраил и девять деревень.

Алиев отметил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предоставит график вывода войск из Нагорно-Карабахской Республики.

«Пусть нам предоставят график вывода армянских сил», — сказал он.

При этом азербайджанский лидер признал, что вывод войск, пока идут боевые столкновения, осуществить трудно.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала стороны конфликта к гуманитарной паузе. Военным нужно время, чтобы вывезти из-под огня тела погибших товарищей.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда жители региона заявили о независимости от Азербайджана. Баку попытался вернуть Нагорный Карабах силой, начались боестолкновения.

С 1994 года конфликт был «заморожен». Обострение произошло 27 сентября из-за массовых обстрелов, стороны обвиняют друга друга в нарушении соглашения о прекращении огня.