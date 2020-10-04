Врачи рассказали, когда Трамп сможет вернуться в Белый дом

Вашингтон, 4 октября. Президент США Дональд Трамп чувствует себя лучше. Вероятно, сможет выписаться из больницы в понедельник, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение. Об этом рассказал представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди, передает ТАСС.

«Если он будет чувствовать себя так же, как сегодня, то мы надеемся, что можем выписать его уже завтра, и он вернется в Белый дом, где продолжит курс своего лечения», — сказал он.

Лечащий врач Трампа Шон Конли подтвердил, что президент чувствует себя хорошо, состояние его здоровья улучшается.

Представители команды специалистов Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, куда госпитализировали Трампа, отметили также, что у президента с утра пятницы не наблюдалось высокой температуры.

В ночь на 2 октября президент США сообщил в Twitter, что у него и его супруги Мелании выявили коронавирус. Трамп записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей за своевременно оказанную медицинскую помощь и американцев — за поддержку.

В военно-медицинском центре в штате Мэриленд у 74-летнего политика появилась лихорадка, поднялась температура, резко упал уровень кислорода в крови, но затем состояние улучшилось.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал болезнь Трампа «наказанием за безответственность». Политик напомнил, что президент практически не надевал медицинскую маску, когда бывал в общественных местах.