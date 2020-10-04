Рудковская гуляет с новорожденным сыном в коляске за полмиллиона рублей

Москва, 4 октября. Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала новые фото со своим новорожденным сыном Арсением. Правда, самого малыша на снимках не видно, он лежит в коляске Dior почти за полмиллиона рублей. Подписчики предположили, что именно ради этой коляски Яна и делала снимки.

Вместе с Рудковской на прогулку с братом вышел и 7-летний Саша, больше известный как Гном Гномыч.

«Золотая осень. Олечка (Ольга Смирнова, подруга Яны. — Прим. ФАН), спасибо за коляску мечты для малыша», — написала жена Плющенко.

В комментариях фолловеры продюсера обрушились на нее с критикой за хвастовство.

«Вся жизнь Яны сплошной бизнес-проект. Очередная глава — рождение ребенка от суррогатной матери.<…> С первого дня жизни надо зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать!!! Реклама, реклама и еще раз реклама. Чувств нет — просто бизнес и сплошная реклама. Не хотела бы я быть этим родившимся ребенком», — написала одна из подписчиц.

Рудковская на такие выпады в свой адрес не реагирует, а только публикует в сторис статистику с резко подлетевшими охватами.

Напомним, своего младшего сына Яна и Евгений назвали Арсением. Малыша родила суррогатная мать, что также вызывает неудовольствие у пользователей Instagram. По их мнению, на такой шаг могут пойти только бездушные люди, для которых на первом месте только деньги и пиар на ребенке. Многие подписчики успели пожалеть женщину, которая родила звездной паре младенца, предположив, что она очень мучается от послеродовой депрессии.

Были среди фолловеров Рудковской и те, кого публикации с коляской совсем не удивили, учитывая то, что Яна известна своей любовью к дорогим известным брендам. В частности, она является другом бренда Louis Vuitton.