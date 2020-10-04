Асмус в прозрачном комбинезоне обратилась к Харламову

Москва, 4 октября. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в прозрачном комбинезоне, на каблуках и с необычной прической, а заодно обратилась к шоумену Гарику Харламову, с которым решила развестись.

Асмус поделилась с фанатами впечатлениями от съемок шоу «Золото Геленджика» для телеканала ТНТ.

«На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно», — призналась артистка.

Она поблагодарила коллег за профессионализм и энтузиазм. А также неожиданно поздравила Харламова с премьерой сериала «Гусар».

Но внимание фанатов актрисы привлек не столько пост, сколько необычный наряд — золотистый сетчатый комбинезон, подчеркивающий достоинства фигуры Асмус. Дополнили образ яркий макияж и необычная прическа — косы, скрученные в пучки.

«Костюм — бомба!» — отреагировал klinkovivan.

«Кристина, у вас такие красивые костюмы! Вы такая в них утонченная», — добавила alena.chocolatier.

«Такие образы — это прям твое!» — отметила 70gut.

Некоторые поклонники отметили, что Асмус после расставания заметно похорошела. Внешний вид изменился и у Харламова — после решения о разводе он сильно похудел.

Певица и актриса Анна Калашникова рассказала, что недавно встречалась с Харламовым и вела с ним задушевные беседы. Шоумен признался ей, что страдает от недостатка внимания и любви.