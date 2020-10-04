Эксперт спрогнозировал вероятность новых выплат россиянам из-за COVID-19

Москва, 4 октября. Стоит ли россиянам ожидать комплексных мер поддержки от государства, которые были введены весной, оценил ведущий аналитик QBF Олег Богданов в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Речь идет о выплатах, которыми Правительство РФ поддержало бизнес и своих граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за пандемии COVID-19. Были предоставлены дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет, единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет, повышен размер пособий по безработице, предоставлены кредитные каникулы для потерявших основную часть доходов граждан и многие другие льготы.

Так как заболеваемость коронавирусом в России снова повышается, Богданов уверен, что вторая волна вполне может снова негативно отразиться как на отраслевом бизнесе, так и на доходах граждан.

«Думаю, что на этот раз наше государство ограничится моральной поддержкой российского населения. Никаких дополнительных выплат, пособий ожидать не стоит. На это указывает тот факт, что, несмотря на рост заболеваемости, никто не планирует закрывать экономику», — отметил Богданов.

Он также предположил, что тотальный карантин ни одна из европейских стран на этот раз вводить не будет и по рекомендации ВОЗ, и из-за опасения возникновения новых экономических провалов. Кроме того, как считает Богданов, ущерб экономике многих стран нанесен глобальный, после него невозможно быстро восстановиться.

«Тем более нужно учитывать, что после масштабной поддержки в первой половине года образовался большой дефицит бюджета», — подчеркнул аналитик.

Также Богданов напомнил, что после масштабной весенней поддержки граждан РФ власти страны были вынуждены идти на крайние меры для пополнения бюджета. Например, повысили некоторые налоги. Все это пока не способно излечить не оправившуюся от пандемии экономику. Поэтому, подытожил эксперт, в ближайшее время ждать финансовой поддержки от государства россиянам не стоит.

Тем не менее другие государственные выплаты отдельным категориям граждан продолжаются — 1 октября повысят пенсии военным, еще ряд пенсионеров сможет получить единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей.