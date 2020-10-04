Лисовец рассказал о вкладе Кензо в мировую моду

Москва, 4 сентября. Российский стилист и знаток моды Владислав Лисовец рассказал о вкладе Кензо Такада в мировую моду. По его словам, Такада научил дизайнеров «миксовать» принты, передает «Пятый канал».

Лисовец отметил, что в последние годы Такада отошел от дел. Но творческий коллектив модного дома продолжал направление, заданное им.

«Бог микса. Это яркое явление азиатской культуры в европейской моде», — прокомментировал стилист.

Кензо Такада привил азиатский стиль Европе. Именно благодаря ему Запад стал интересоваться цветочными принтами и кимоно. Такада старался научить европейцев, как носить удобную и строгую одежду.

Такада не стало 4 октября, знаменитому дизайнеру был 81 год. По данным СМИ, модельер болел коронавирусом, его организм не справился с последствиями заболевания.

В прошлом году скончался старший товарищ и близкий друг Кензо — Карл Лагерфельд. Японский дизайнер очень болезненно переживал смерть 85-летнего Лагерфельда. Он замкнулся в себе и редко появлялся на публике.

В Instagram Кензо в последние месяцы публиковались фотографии адаптированных для Запада японских интерьеров. Дизайнеру нравилось создавать уникальные принты текстиля и изделий для дома.