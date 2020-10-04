Пугачева в шляпе, но без маски приехала в крематорий на похороны Кальянова

Москва, 4 октября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева проводила в последний путь своего друга, известного шансонье Александра Кальянова. На похороны певица одела черное платье, шляпу, а вот от маски отказалась, несмотря на большое скопление людей, пишет StarHit.

Церемония прощания с музыкантом прошла в храме Иоанна Предтечи на Хованском кладбище Москвы. После гроб с телом артиста привезли в крематорий, куда и приехала Алла Борисовна вместе со своим мужем Максимом Галкиным.

«Я думаю, что Сашина жизнь удалась», — сказала она, стоя у гроба Кальянова.

Помимо Пугачевой и Галкина, отдать дань памяти Кальянову приехали и другие звезды — Игорь Николаев, Диана Гурцкая, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник и его супруга. Николаев едва сдерживал слезы и рассказал, что когда-то он, Кальянов и Пугачева очень тесно дружили, были почти неразлучны.

«Он называл нас мама и папа в музыке», — добавил он.

Гурцкая вспомнила о том, что Кальянов был очень отзывчивым человеком, всегда всем помогал.

Причиной смерти музыканта, по словам друзей и коллег по сцене, стало онкологическое заболевание.