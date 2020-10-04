Борисова рассказала об одном из самых «обожаемых» мест в Петербурге

Москва, 4 октября. Телеведущая Дана Борисова побывала в Петербурге и в Instagram рассказала об одном из самых «обожаемых» мест в нем.

В воскресенье в аккаунте Борисовой появилась серия фото одной из главных достопримечательностей Северной столицы.

«Заехала в храм Спаса на Крови, одно из моих обожаемых мест в Санкт-Петербурге. <…> Так и живу на две столицы, и мне очень нравится», — написала телеведущая в публикации.

Храм Спаса на Крови популярен среди туристов. Во время визита в Петербург посетить его или хотя бы побывать поблизости стремится едва ли не каждый. Некоторые подписчики Борисовой отметили, что тоже видели храм воочию и восхитились.

«В самом храме храме бывать не доводилось, но имеется майка с изображением этого здания! Неподалеку от него продавалась», — вспомнила na.svyazi13. «Да, Питер красив и очаровывает своей красотой, историей, архитектурой. Здания не похожи друг на друга! А храм Спаса на Крови — это незабываемые впечатления», — поделилась irinamishina69. «Красиво!!! Потрясающе выглядите, Дана!! Я там был один раз, когда в школе учился!! Отличного настроения!» — написал zenek_bugor.

Многие в комментариях сделали комплименты внешности Борисовой. Один из подписчиков назвал ее настоящей русской красавицей.

Недавно Борисова нелестно высказалась в адрес балерины Анастасии Волочковой. Телеведущая пристыдила танцовщицу за «позорное» поведение на видео с актером Никитой Джигурдой и посоветовала ей внимательнее следить за своими действиями.