Героиня шоу «На дачу!» приревновала мужа к заигрывающей с ним Гузеевой

Москва, 4 октября. Телеведущая Лариса Гузеева, которая на протяжении нескольких месяцев ведет новый проект «На дачу!», позволила себе заигрывать с одним из героев и вызвала ревность его супруги. Об этом пишет «Стархит».

В выпуске от 4 октября в проекте была показана семейная пара Бадаевых — Андрей и его жена Афет. Супруги обратилась в шоу за помощью по благоустройству загородного дома. Ведущая проекта Гузеева с большим интересом осмотрела земельный участок и строения, расположенные на нем. Она мило беседовала с хозяевами, проявляя повышенный интерес к Бадаеву.

61-летняя телеведущая отрыто демонстрировала мужчине различные знаки внимания. Она не скупилась на комплименты и пыталась флиртовать со своим собеседником, отмечая, что всегда хотела иметь такого супруга.

«Тоже хочу такого мужа, как вы. Ваша жена, как говорится, пожила и хватит. Или возьмите меня еще одной», — заявила Гузеева.

Подобное поведение артистки едва не стало причиной крупного скандала на съемочной площадке. Афет Бадаева приревновала мужа к звездной гостье. Она возмутилась таким заявлением, а также заметила, что между ее мужем и Гузеевой возникла какая-то химия, которую она не приемлет.

Однако конфликта удалось избежать. В беседе на летней веранде Гузеева смогла примирить пару, рассказав свои любовные истории и угостив супругов различными гостинцами.

Недавно Гузеева рассказала, что мешает ей работать телеведущей, а также назвала плюсы данной профессии. Она призналась, что не получает морального удовлетворения от своей занятости.