Врач предупредил об опасности популярного средства от насморка

Москва, 4 октября. Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил об опасности популярного средства от насморка — сосудосуживающих капель.

Врач напомнил, что у таких средств есть масса противопоказаний. Перед применением необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом и ознакомиться с инструкцией.

Шадрин заметил, что при неправильном применении капель может возникнуть зависимость.

«В результате злоупотребления сосудосуживающими каплями происходит изменение слизистой оболочки, разрастаются носовые раковины. Потом это разрастание само уже не рассасывается», — предостерег оториноларинголог.

Врач посоветовал использовать капли не более пяти-семи дней подряд.

Отметим, что такой же точки зрения придерживаются телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и директор Института уха, горла и носа Игорь Бранован. Недавно в программе «Жить здорово» на Первом канале они развеяли популярные мифы о насморке. В частности, специалисты посоветовали отказаться от сосудосуживающих капель, а вместо них просто промывать нос.

Тем временем «Ридус» рассказал о неожиданной пользе яблок. Это не только вкусный, но и важный для здоровья фрукт. Употребление яблок поможет очистить и укрепить зубы, снизить уровень «плохого» холестерина, снять воспаление, а также укрепить иммунитет — это особенно важно осенью, в период распространения вирусных инфекций.