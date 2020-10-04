Экс-депутат Рады назвал геноцидом слова Шмыгаля об отмене пенсий

Киев, 4 октября. Вместо того, чтобы спасать экономику страны, украинская власть совершает «демографический геноцид», заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко «ПолитЭксперту».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что действующий демографический кризис на Украине через 15 лет, вероятно, приведет к тому, что государство не сможет выплачивать своим гражданам пенсии. Отмену выплат пенсионерам премьер аргументировал смещением демографического состава, заявив, что в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера.

Журавко выступил с критикой расчетов Шмыгаля, которые тот назвал «простой математикой». Он выразил уверенность, что прогнозы премьер-министра сбудутся гораздо быстрее, если у руля страны будут все те же лица.

«Экономика страны развивается в минус, долги растут очень быстрыми темпами. Пенсионный фонд давным-давно банкрот и содержится только благодаря Европе и вливаниям МВФ. Демографическая ситуация тоже катастрофическая. Украина ужимается в человеческом, в рабочем ресурсе. За семь лет страна потеряла почти половину населения, не считая Крыма, Донбасса и тех, кто уехал на заработки», — рассуждает Журавко.

В потери экс-депутат включает и растущий в стране бандитизм, и уменьшение рождаемости. Также он подчеркивает, что среди эмигрантов множество тех, кто покинул родину исключительно от ощущения безвыходности.

Журавко считает, что в данный момент весь мир стал свидетелем постепенного исчезновения Украины как государства, а власть открыто психологически готовит к этому население.

«Шмыгаль прямо сказал: ребята, нам нужна земля, а не люди, и ни на что хорошее не надейтесь. В этих словах геноцид, уничтожение собственного народа. После этого люди захотят еще быстрее покинуть страну, уехать, потому что поймут, что перспектив и будущего здесь нет», — считает Журавко.

По мнению бывшего депутата Рады, Украину может спасти только перезагрузка правительства и возобновление партнерских и дружеских отношений с Россией и Белоруссией. Кроме того, важнейшей задачей Журавко называет прекращение войны в Донбассе.

«Без этого нас ждет либо полный распад государства, либо частичное сохранение в составе России, без «аппендикса» в виде Западной Украины и с полной заменой кабинета министров. Должны прийти умные люди, которые будут понимать, что такое хозяйство, экономика, внешняя политика, а главное — будут любить своих граждан. Тогда еще есть надежда», — убежден Журавко.

Проведение глубокой конституционной реформы на Украине подразумевают подписанные в 2015 году Минские соглашения. Госдума РФ не раз призывала Киев к скорейшему выполнению данных договоренностей, подчеркивая, что от их реализацией с украинской стороны зависит благополучие мирных граждан.