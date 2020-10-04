Седокову разлучили с мужем из-за коронавируса

Москва, 4 октября. Экс-солистку «ВИА Гры» Анны Седокову разлучили с молодым мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Причиной стал коронавирус. Данные о том, что Тимма заразился COVID-19, подтвердили в пресс-службе БК;«Химки», где играет латвиец.

Помимо Тиммы, тест на COVID-19 был положительным у Евгения Воронова и Джордана Мики. В клубе уточнили, что сейчас полученный у игроков биоматериал отправлен на дополнительное исследование в Роспотребнадзор. Отмечается, что Тимма и Воронов испытывают легкое недомогание, а у Мики заболевание протекает бессимптомно. Спортсмены изолированы, за ними наблюдают врачи.

Сам Янис случившееся никак не комментирует. Анна тоже хранит молчание, хотя поклонники теперь очень переживают за звезду. Многие опасаются и за свое здоровье. Дело в том, что буквально несколько дней назад Седокова провела презентацию своего романа «Я сильная. Я справлюсь». Мероприятие прошло в Московском доме книги, куда пришли ее поклонники.

Помощница артистки не стала отвечать на вопросы журналистов о здоровье певицы.

«Анна сейчас снимает клип на крыше, поэтому пока ничего сообщить не можем», — пояснила она в беседе с KP.RU.

Ради Седоковой Тимма бросил свою семью и маленького сына. Спортсмен младше певицу на 10 лет, в планах у пары завести общего ребенка. У самой певицы уже есть трое детей от других мужчин. Тайная свадьба Яниса и Анны состоялась в сентябре в Барвихе.