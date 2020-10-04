Пашинян рассказал о последствиях конфликта в НКР для Европы

Ереван, 4 октября. Если мировое сообщество неверно оценит ситуацию в Нагорном Карабахе, то Европе следует ждать Турцию возле Вены, считает премьер Армении Никол Пашинян. Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Bild.

Ереван ждет от Германии четкой позиции по нагорнокарабахскому конфликту. Он пояснил, что невмешательство ЕС в эту ситуацию чревато серьезными последствиями для самой Европы.

Пашинян обвинил Турцию, что через Азербайджан продолжается геноцид армянского народа.

«Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ», — заявил глава правительства Армении.

Пашинян напомнил о действиях Турции в Ливии, Ираке, Сирии, средиземноморском регионе. Он обвинил Анкару в желании восстановить «империю». Именно поэтому, по словам премьера, в конфликт вовлечены не только наемники из Сирии, но и турецкие военные.

Как пишет Sputnik Армения, за последние дни Пашинян неоднократно контактировал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе телефонных переговоров немецкий канцлер выразила обеспокоенность в связи с жертвами среди мирных жителей.

Она призвала к возобновлению переговоров конфликтующих сторон. Меркель уверена, что силовыми методами нельзя достичь решения, устраивающего обе стороны.