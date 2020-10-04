Лавров обсудил рост числа жертв в Карабахе с главой МИД Армении

Москва, 4 октября. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, а также рост числа жертв среди мирного населения с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня», — уточнили в МИД РФ.

Министр подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию конфликта, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, Франции и США. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп ранее осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвали к немедленному прекращению огня.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года. Столкновения в регионе начались после решения Нагорно-Карабахской автономной области выйти из состава Азербайджанской ССР.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что азербайджанские Вооруженные силы стали бомбить Нагорный Карабах, в том числе столицу республики Степанакерт. Баку, в свою очередь, тоже стал заявлять об атаках со стороны Еревана. Страны ввели на своих территориях военное положение.