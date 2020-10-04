Брухунова объяснила значение имени их с Петросяном сына

Москва, 4 октября. Татьяна Брухунова объяснила значение имени их с Евгением Петросяном сына. Об этом сообщает StarHit.

В семье звездной пары появилось пополнение в марте этого года. Но только недавно супруги поделились столь радостным событием с общественностью. В день своего юбилея юморист Евгений Петросян впервые опубликовал фотографию своего новорожденного сына, также признался, что ребенка назвали Ваганом.

Татьяна Брухунова, 31-летняя супруга Петросяна говорит, что счастлива и наслаждается своим новым статусом. Она с удовольствием делится с подписчиками эмоциями и рассказывает про характер сына. Очень часто в Сети родительнице задают вопросы о том, почему они с мужем выбрали для ребенка именно такое имя.

«Ваган – так зовут моего сына. В переводе с армянского языка на русский его имя означает «Щит», то есть «под защитой», — объясняет Татьяна Брухунова.

Как отмечает сама супруга юмориста, имя очень отразилось на характере и поведении мальчика. По ее словам, он ведет себя, как настоящий мужчина.

«Каждый раз убеждаюсь, что мы выбрали правильное и очень сильное имя. Он настоящий мужчина, без капризов. Его день начинается с обезоруживающей улыбки. Он проявляет свою упертость и настойчивость. Но в тоже время с ним всегда можно договориться», — отмечает Татьяна.

О том, какое имя будет носить наследник юмориста долго не спорили. Только имя Ваган и рассматривалось, так как дедушку мальчика – отца Евгения Петросяна, звали именно так.