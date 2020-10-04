Настя Задорожная тайно вышла замуж и набила тату с подписью супруга

Москва, 4 октября. Певица Настя Задорожная тайно вышла замуж и набила на безымянном пальце тату в виде подписи супруга. В своем Instagram артистка выложила фото, где показала, как это выглядит.
В кадре крупным планом запечатлены две кисти руки, на которых видны свежие татуировки. Автограф супруга Задорожная решила скромно указать на безымянном пальце, а он разместил подпись жены на запястье.
«Получите — распишитесь», — указала в публикации певица.
Брак Задорожной стал для поклонников сюрпризом, но они не обиделись, что певица держала его в секрете. Преданные фанаты в комментариях поспешили поздравить ее с созданием семьи и оценили «нетривиальный» подход к скреплению союза с супругом.
«Настя, поздравляю!!! Счастья вам!!»- написала malinovskayayula.
«Настенька, поздравляю вас! Пускай будет счастливым каждый день», — пожелала kate_voloshyna.
«Желаю, чтобы [брак был] на всю жизнь. И не пришлось выводить [тату]», — отметила mila_roy69.
«Пара скрепила свой союз вот так нетривиально! Это пост о любви, а не о тату, господа! Пожелаем счастья!» — высказалась alla_kirillova2803.
Однако некоторые пользователи отнеслись к решению с тату без восторга. «Ну зачем себя тату портить? Обидно»,— признался 39sergik91.