Украинцев возмутило заявление премьера об отмене пенсий

Киев, 4 октября. Граждане Украины выразили возмущение заявлением премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о возможной отмене пенсий. Выступление премьера опубликовано на YouTube-канале украинского кабмина.

«Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика, экономическая демография», — сказал Шмыгаль.

Министр подчеркивает, что это — последствия постепенно ухудшающейся демографической ситуации на Украине. Он сообщил, что в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двоих пенсионеров. Правительство же в этой ситуации будет в состоянии поддерживать граждан лишь небольшими социальными выплатами.

Шмыгаль сообщил, что для содержания пенсионеров украинским властям придется повысить налоги в два раза. Однако, по словам премьера Украины, владельцы частных компаний не готовы платить повышенные налоги.

В качестве единственно возможного решения ситуации министр предложил введение накопительной пенсионной системы. Ответом стало возмущение граждан Украины в комментариях к ролику.

«Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров?!», «Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги», «С таким «зеуправлением» уже через год нечем будет платить пенсии. Не дай бог», — написали пользователи Сети.

В России же, согласно постановлению правительства, с 1 октября будут повышены пенсионные выплаты для некоторых категорий россиян. Это военные пенсионеры — сотрудники силовых ведомств, в том числе ФСИН и МВД.