Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Психолог рассказала, зачем девушки выкладывают эротические фото в Сеть

38
0 Оставить комментарий

Психолог рассказала, зачем девушки выкладывают эротические фото в Сеть

Москва, 4 октября. Психолог Александра Миллер рассказала, зачем девушки выкладывают эротические фотографии в Сеть. Ее комментарии приводит интернет-издание «Слово и дело».

Эксперт по человеческому поведению Александра Миллер уверенна, что по фото в социальных сетях можно рассказать о человеке многое. К примеру, эротическая фотосессия в белье, выложенная на странице девушки свидетельствует о ее заниженной самооценке.

«Если девушка делает откровенные снимки, чтобы в результате опубликовать их в соцсетях  — это не только заниженная самооценка и желание положительного подкрепления извне, но и истерический тип личности, которому характерна демонстрация себя и своей сексуальности»,  — характеризует подобное поведение психолог.

Специалист уверенна, что преподнести себя обществу можно не только в сексуальном формате. Но девушки находят такой способ самоутверждения самым простым. В социальных сетях всегда есть незнакомцы, которых заинтересует откровенная публикация, и они поддержат новоиспеченную модель.  

«Девушки, очень явно показывающие свою сексуальность, очень часто, как бы это странно ни звучало, имеют проблемы в сексуальной сфере. Отсутствие возможности отключиться, расслабиться, получить качественную сексуальную разрядку приводит в итоге к аноргазмии»,  — считает Александра Миллер.

Нельзя сказать, что участие в эротических фотосессиях — это признак низкой самооценки. Главное, какой цели преследует автор и героиня снимка. Это может быть пополнение портфолио фотографа, развитие искусства и другие благие цели.

Источник: Слово и дело
Новости партнеров