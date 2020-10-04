Психолог рассказала, зачем девушки выкладывают эротические фото в Сеть

Москва, 4 октября. Психолог Александра Миллер рассказала, зачем девушки выкладывают эротические фотографии в Сеть. Ее комментарии приводит интернет-издание «Слово и дело».

Эксперт по человеческому поведению Александра Миллер уверенна, что по фото в социальных сетях можно рассказать о человеке многое. К примеру, эротическая фотосессия в белье, выложенная на странице девушки свидетельствует о ее заниженной самооценке.

«Если девушка делает откровенные снимки, чтобы в результате опубликовать их в соцсетях — это не только заниженная самооценка и желание положительного подкрепления извне, но и истерический тип личности, которому характерна демонстрация себя и своей сексуальности», — характеризует подобное поведение психолог.

Специалист уверенна, что преподнести себя обществу можно не только в сексуальном формате. Но девушки находят такой способ самоутверждения самым простым. В социальных сетях всегда есть незнакомцы, которых заинтересует откровенная публикация, и они поддержат новоиспеченную модель.

«Девушки, очень явно показывающие свою сексуальность, очень часто, как бы это странно ни звучало, имеют проблемы в сексуальной сфере. Отсутствие возможности отключиться, расслабиться, получить качественную сексуальную разрядку приводит в итоге к аноргазмии», — считает Александра Миллер.

Нельзя сказать, что участие в эротических фотосессиях — это признак низкой самооценки. Главное, какой цели преследует автор и героиня снимка. Это может быть пополнение портфолио фотографа, развитие искусства и другие благие цели.