Основатель бренда Kenzo умер из-за последствий COVID-19

Токио, 4 октября. Создатель бренда Kenzo, модельер Кендзо Такада умер на 82 году жизни. По данным France Presse, причиной стали последствия перенесенного им коронавируса.

Кензо родился в 1939 году в маленькой деревне в провинции Хиого. В 1958 он поступил в модную школу Бунка, где до этого обучались только девушки.

В 1965 году он приехал покорять Париж и уже в 1970 году он основал марку одежды и назвал ее своим именем. Он стал первым японским дизайнером, который достиг таких высот на Западе. В 1983 году модельер запустил линию мужской одежды, а спустя еще пять лет начал создавать собственную линию парфюма.

В 2005 году Кензо запустил бренд Gokan Kobo, занявшись созданием мебели, посуды и различных объектов для домашнего интерьера.

Одним из его близких друзей был легендарный кутюрье Карл Лагерфельд. Его Кензо даже называл старшим братом. Лагерфельд умер в возрасте 85 лет в феврале минувшего года от рака поджелудочной железы.