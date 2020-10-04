Инфекционист рассказал о новом опасном последствии коронавируса

Москва, 4 октября. Новый опасный воспалительный синдром MIS-A, предположительно связанный с коронавирусом, может оказаться лишь одним из последствий COVID-19. Об этом заявил РБК инфекционист Николай Малышев.

«Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID-19 таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми разными осложнениями», — сказал он.

Инфекционист Валерий Безносенко отметил, что это последствие коронавируса еще мало изучено, поэтому врачи пока затрудняются в определении групп риска и факторов, влияющих на появление синдрома.

«Сложно говорить обо всех механизмах развития <…>, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», — пояснил врач.

Ранее сообщалось, что мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, который прежде находили у детей, диагностировали и у взрослых пациентов, перенесших COVID-19. Ученые установили, что он проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19.

Исследователи пока не готовы точно сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжелой формы коронавируса, или связан с «постинфекциональным процессом».

В воскресенье число выявленных за стуки случаев COVID-19 в России впервые с мая превысило 10 тысяч. В первую пятерку «лидеров» по диагностированию коронавирусной инфекции попали Москва (3327), Петербург (392), Московская область (296), Ростовская область (234) и Нижегородская область (201).