Самая красивая женщина в мире сняла себя на видео в белье от Рианны

Вашингтон, 4 октября. Знаменитая модель Белла Хадид, получившая звание самой красивой женщины в мире, восхитила подписчиков серией коротких видео, на которых она кривляется в нижнем белье и длинных латексных перчатках.

«Смотрите меня на вашем видео-телефоне», — написала Белла Хадид в описании к роликам.

Публикация набрала больше 1,4 млн лайков. На девушке был надет комплект нижнего белья бренда Savage X Fenty (принадлежит певице Рианне). Образ дополняли украшения и уже упомянутые выше перчатки.

Показ новой коллекции Savage X Fenty прошел несколькими днями ранее в Лос-Анджелесе. В описании к другим фото в этом амплуа, Хадид написала: «Это мое альтер-эго, на знаю, кто она»

Поклонники модели были восхищены фото и видео с Беллой. Несколько пользователей начали умолять ее выйти за них замуж, признавались в любви.

«Ты вообще человек?» «Ты просто королева», «Ты — эталон», «Я буквально в тебя влюблен», — написали они.

Помимо Беллы в показе белья участвовали и другие звезды. Была среди них и россиянка Ирина Шейк, и актриса Деми Мур. Ее выход на подиум вызвал настоящий фурор среди зрителей и пользователей, которые смотрели дефиле онлайн.