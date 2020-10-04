Курс доллара может установить новый рекорд к 2021 году

Москва, 4 октября. Курс доллара к 2021 году может подняться до 80–85 рублей, сообщил главный финансовый аналитик TeleTrade Марк Гойхман «Российской газете».

Эксперт считает, что рост курса валюты будет напрямую зависеть от эпидемиологических условий, в частности, от строгости возможных частичных карантинных мер. Если меры по самоизоляции будет решено ввести полностью, как это было весной, то рост доллара будет развиваться по пессимистическому сценарию.

Также на негативный сценарий с падением рубля может сказаться обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе или введение Евросоюзом санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

При оптимистичном прогнозе к началу следующего года курс доллара будет находиться в районе 72–75 рублей.

Гойхман уверен, что до конца 2020 года главным фактором, влияющим на курс валюты, останется ситуация вокруг эпидемии COVID-19 и то, как именно правительство будет справляться с этой проблемой. Аналитик напомнил, что последний раз доллар превышал отметку в 80 рублей в 2016 году.

Ранее эксперты спрогнозировали, чем может обернуться для россиян падение рубля по отношению к доллару и евро. От того, что снизится платежеспособность граждан, повысятся кредитные риски. Также могут перестать снижаться ставки по вкладам.

Кроме того, потерявшая в цене российская валюта приведет к росту цен на недвижимость и ипотечных ставок. А вот финансовые вложения по потребкредитам и ипотечным кредитам не войдут в зону риска, и если и подвергнутся изменениям, то в очень медленном темпе.