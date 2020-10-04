Пугачева в платье с открытыми плечами покрасовалась в объятиях Галкина

Москва, 4 октября. Народная артистка СССР Алла Пугачева в черном платье с открытыми плечами покрасовалась в объятиях супруга, телеведущего Максима Галкина. Снимок, на котором пара, улыбаясь, позирует на камеру, появился в Instagram-аккаунте юмориста.

В свое время многие стилисты, в том числе историк моды Александр Васильев, критиковали примадонну российской эстрады за «чрезмерно» короткие и откровенные наряды. Однако недавно они поменяли свое мнение — Пугачева похудела и стала демонстрировать модные образы.

Тот же Васильев заметил, что в браке с Галкиным певица стала выглядеть значительно моложе. Все дело, по его словам, в правильно подобранном гардеробе.

На одном из недавних снимков звезда попозировала во дворе своего особняка в подмосковной деревне Грязь. Пугачева нарядилась в монохромное платье с пышной юбкой из органзы. Образ она дополнила митенками, серебристыми туфлями и цепочкой с геометрическим кулоном. На фото артистка радостно улыбается в нежных объятиях супруга.

Отметим, что совсем недавно в Сети бурно обсуждали «развод» звездной пары. Поклонники заподозрили, что Галкин изменил 71-летней супруге. Но оба — кто песней, кто шуткой — опровергли эти слухи. Артисты продолжают публиковать счастливые совместные снимки и видео и воспитывать детей Лизу и Гарри.