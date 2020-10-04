Алиев рассказал, при каком условии Азербайджан готов прекратить огонь

Доха, 4 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya заявил, что Баку готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из региона.

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены», — сказал он.

Алиев также добавил, что конфликт с Арменией должен решаться через диалог, но он возможен только при наличии основы для переговоров.

«Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями», — сказал президент.

По его словам, для прекращения военных действий азербайджанской стороне необходимо получить извинения от премьера Армении Никола Пашиняна, который «назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими».

Накануне Пашинян заявил, что переговоры об урегулировании ситуации в НКР возможны только в случае приостановления военных действий со стороны. По его мнению, «в нынешней ситуации широкомасштабной агрессии <...> народ Нагорного Карабаха не отступит».