Психолог Пешенькова объяснила, какие слова вызывают агрессию

Москва, 4 октября. Психолог Светлана Пешенькова объяснила, какие слова провоцируют на агрессию. Об этом сообщает «Пятый канал».

Любители подискутировать нередко выводят своего оппонента из себя, провоцируют на эмоции или даже негатив. Психологи считают, что существуют слова, которые способствуют появлению неприязни и ненависти к участнику диалога. Специалист по человеческому поведению Светлана Пешенькова определила несколько фразовых групп, которые способствуют развитию агрессии в разговоре.

Первую группу эксперт назвала «Пассивной агрессией». Сюда она отнесла большое число микроманипуляций, прибегая к которым собеседники пытаются подавить друг друга. Использование таких выражений в беседе может усугубить эмоциональный фон разговора. Таким образом слушающий будет испытывать дискомфорт и чувство вины, даже не понимая причины этого.

«Вы сразу поймете, что применяется пассивная агрессия, если вы почувствуете недовольство. Также это может проявляться в сравнениях», — объясняет психолог.

По словам Светланы Пешеньковой, непрошенные советы и обвинения также могут повлиять на тон беседы. Такая модель диалога полностью исключает какую-либо этику или уважение во взаимодействии.

«Чтобы избежать негатива, следует сначала предупредить собеседника о своей готовности высказать свое мнение и узнать, готов ли человек это мнение выслушать», — отмечает Пешенькова.

Психолог советует реже использовать обращение «ты», а начинать разговор от «себя»: «Мне кажется», «Давай попробуем иначе», «Будет другой результат, если…»