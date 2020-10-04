В штабе Трампа рассказали о его самочувствии

Вашингтон, 4 октября. Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, бодр и чувствует себя хорошо. О состоянии здоровья главы Белого дома рассказал в интервью Fox News старший советник его предвыборного штаба Стив Кортес.

«Он хорошо себя чувствует… Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба… Он оптимистичен и уверен, как никогда», — подчеркнул он.

Кортес убежден, что 74-летний президент обязательно поправится.

Трамп заболел коронавирусом за месяц до президентских выборов в США. Глава государства и его супруга Мелания сдали тест на COVID-19 после новости о заражении одной из сотрудниц Белого дома.

Политика госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Поначалу у него началась лихорадка, поднялась температура, резко упал уровень кислорода в крови, но затем состояние улучшилось.

Депутат Госдумы, эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко уверен, что Трампу будет непросто, но он сумеет победить болезнь. Эксперт считает, что в заражении американского лидера виновата его служба безопасности. Онищенко напомнил, что глава Белого дома находится в возрастной группе риска, плюс ко всему у него есть лишний весь и «уже разбалансированная эндокринная система».