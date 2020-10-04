Лондон, 4 октября. Гендиректор «Би-би-си» («Британская вещательная корпорация») Тим Дэйви заявил, что готов увольнять ведущих за нарушение принципа «беспристрастности в соцсетях», информация об этом появилась на англоязычном сайте корпорации.

29 сентября Дэйви выступил в парламенте Великобритании. Он пообещал подготовить новые правила для сотрудников «Би-би-си» уже в ближайшее время.

«Действия будут очень четкими, мы сможем принять дисциплинарные меры, вплоть до удаления аккаунтов из Twitter», — пояснил глава корпорации.

Предложенное Дэйви руководство по соцсетям определит для журналистов «границы» дозволенного. Гендиректор «Би-би-си» считает, что с кем-то из ведущих достаточно «просто поговорить», других придется увольнять. Но эти меры совершенно необходимы, добавил топ-менеджер.

«Сейчас я генеральный директор, поэтому я руковожу шоу, и, на мой взгляд, политические заявления — это неправильно, если речь идет о СМИ», — настаивает Дэйви.

Решение об ограничении ведущих в соцсетях было принято после скандала с журналистом Гэри Линекером, на которого в Twitter подписаны более 7 млн человек. Линекер регулярно комментирует в соцсетях происходящее в стране, в том числе политический курс Лондона.

Журналист напомнил Дэйву, что до этого он был внештатным сотрудником. Поэтому не обязан следовать рекомендациями канала, как остальные сотрудники. Но глава «Би-би-си» уверил, что никого не интересуют условия его контракта, поскольку он является «лицом» корпорации.

53-летний Тим Дэйви в июне был назначен 17-м гендиректором «Би-би-си». Он возглавил корпорацию в непростое время.

Одной из главных задач нового гендиректора считаются переговоры с правительством о будущем финансировании компании. Таким образом, «Би-би-си» попадает в зависимость от правящей в Британии Консервативной партии и ее главы Бориса Джонсона.

Британия попрала основные принципы демократического государства — право человека на свободу слова и доступ к объективной информации об общественной и политической жизни страны. Но при этом продолжает диктовать другим странам, как выстраивать отношения с медиа.