На Украине признались, что не собираются выполнять Минские соглашения

Киев, 4 октября. Минские соглашения не будут выполнены, поскольку никогда не имели для Украины никакого статуса и были подписаны Киевом, чтобы избежать продвижения армий ЛНР и ДНР. С таким заявлением выступил в эфире «Радио Свобода» экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«По поводу Минских соглашений, которые на самом деле никакие не соглашения, а договоренности, они не имеют никакого статуса. Я был категорическим против этого положения, даже упоминания, что могут быть изменения украинской Конституции», — подчеркнул Климкин.

Бывший чиновник указал, что его позицию поддерживает также французская и немецкая стороны. По его словам, политики этих стран солидарны с ним в том, что Минские соглашения «никогда не будут работать». Главным препятствием к реализации этих соглашений Климкин называет нежелание идти по пути федерализации Украины.

Также экс-глава МИД Украины считает, что выполнение соглашений нереально для Киева, так как требует «расписания последовательности и гарантий выполнения разных мероприятий».

Бывший министр не скрыл и то, что участие в подписании Минских соглашений было для Украины не более, чем возможностью отсрочить продвижение армии Донбасса в глубь страны.

«Конечно, мы это время выиграли с точки зрения строительства и усиления армии, усиления наших позиций и построения нашей дальнейшей коалиции против России. На самом деле это было использовано», — признался Климкин.

Экс-дипломат подчеркнул, что считает подписание Минских договоренностей правильной украинской тактикой, позволившей стране «оказаться там, где мы сейчас». Также он отметил, что украинские «друзья и партнеры» солидарны с ним и всячески помогают Киеву.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в невыполнении подписанных соглашений. Он отметил, что Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, что не способствует мирному разрешению ситуации в Донбассе.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году и являют собой комплекс мер по прекращению огня, отводу вооружений, возобновлению экономических связей и проведению глубокой конституционной реформы на Украине. Итогом последней после выполнения договоренностей должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов ДНР и ЛНР.