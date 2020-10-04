Минобороны Армении показало видео бегства военных Азербайджана из Матагиса

Ереван, 4 октября. Минобороны Армении опубликовало видео отступления азербайджанских ВС из населенного пункта Матагис Мартакертского района Нагорного Карабаха. Ролик на своей странице в Facebook разместила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

В Азербайджане утверждали, что взяли Матагис под контроль. Однако это заявление оказалось ложным. На кадрах видно, как азербайджанские военные обратились в бегство, а по их колонне ведется огонь.

«Побег из Матагиса», — подписала ролик Степанян.

Ранее информацию о занятии азербайджанскими силами села Матагис опровергла Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики.

«Утверждения азербайджанской стороны, будто Матагис находится под их контролем, не соответствуют действительности. На кадрах показано поражение колонны машин на дороге, ведущей к Матагису», — говорилось в сообщении пресс-службы Минобороны НКР.

Отмечалось, что военные действия продолжаются по всей линии соприкосновения. Наиболее ожесточенные бои идут на северном и южном направлениях, противник постоянно предпринимает попытки наступления, но безуспешно.

Ранее в Нагорном Карабахе опровергли информацию о ранении президента республики Араика Арутюняна. О том, что глава НКР якобы был тяжело ранен, заявлял помощник лидера Азербайджана Хикмет Гаджиев.