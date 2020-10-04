Лопырева в розовом бикини привела в восторг подписчиков

Москва, 4 октября. Фотография в розовом бикини модели и обладательницы титула «Мисс Россия-2003» Виктории Лопыревой привела в бурный восторг ее многочисленных подписчиков в Instagram.

«Хоть и посвятил мой друг эту модель купальника шикарной фигуристой Ким Кардашян, но блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны?!» — обратилась Виктория к своим поклонникам.

Фолловеры с готовностью согласились с ней и засыпали 37-летнюю модель комплиментами.

«Провокация засчитана!!», «Эм, прикройте прелести Викуси!!», «Такие грудки всех сведут с ума», «Переполошила весь пляж», «Искусительница», «Волшебная, какая вы очаровательная девушка», «Чистый кайф, восторг», «Все мужчинки у ваших ног, смотрите не играйте с их сердцами», — написали в многочисленных комментариях под фото.

Однако были и те, кто был настроен критически.

«Лишь бы только оголиться», — заметила одна из подписчиц.

Но большинство поклонников сошлись на мнении, что Лопырева в отличной форме, особенно учитывая то, что в феврале минувшего года она родила ребенка.

В настоящее время модель отдыхает в Турции. Несколько днями ранее она опубликовала фото в белом купальнике с прозрачными вставками и снова собрала массу восторгов со стороны пользователей.