В Нагорном Карабахе погиб чемпион Армении по триатлону Татул Арутюнян

Ереван, 4 октября. В ходе ожесточенного вооруженного столкновения в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) погиб член сборной силового триатлона, многократный чемпион Армении Татул Арутюнян, сообщает пресс-служба Федерации пауэрлифтинга республики.

Пресс-служба передает, что Арутюнян был не только выдающимся спортсменом, но и хорошим другом.

«Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Татула Арутюняна. Покойся с миром, герой», — цитирует сообщение Радио Sputnik.

Вооруженные столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий, в странах объявлено военное положение. В данный момент эскалация напряженной обстановки в НКР продолжается. При этом президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп — совместно осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвали к немедленному прекращению огня.