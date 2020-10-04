Тодоренко отреагировала на поцелуй мужа с фигуристкой Ильиных

Москва, 4 октября. Известная телеведущая Регина Тодоренко отреагировала на поцелуй мужа, певца Влада Топалова с партнершей по шоу «Ледниковый период», фигуристкой Еленой Ильиных, передает People Talk.

Тодоренко вспомнила, как супруг пришел домой и «робко» рассказал, что в первом номере для телешоу запланирован поцелуй.

«Мы щеками касаемся и немного уголками губ», — объяснил Топалов жене.

По словам телеведущей, она спокойно восприняла новость и даже подбодрила супруга. А после выступление и сам момент поцелуя она смотрела вместе с сыном.

«Это театр, надо быть подготовленными. <…> Главное, чтобы все было красиво и оставалось на льду», — заключила Тодоренко.

Тодоренко вышла замуж за Топалова в октябре 2018 года. В декабре того же года у пары родился сын Михаил, которого часто называют Майклом.

Телеведущая тоже принимает участие в шоу «Ледниковый период», выступает в паре с фигуристом Романом Костомаровым. Недавно спортсмен в интервью назвал партнершу обаятельной и работоспособной.

Тодоренко признавалась, что репетиции доводят ее до нервного тика. По словам звезды «Орла и решки», на лед она выходит с трясущимися коленками, а ночью просыпается от подрагивания рук и ног.