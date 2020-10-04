Наргиз рассказала, что означают ее татуировки

Москва, 4 сентября. Эпатажная певица Наргиз рассказала о своих татуировках. В интервью телеканалу НТВ звезда призналась, что каждая из них имеет свой смысл.

Наргиз уверена, что делать татуировку без всякой причины легкомысленно. У каждого рисунка на теле должна быть своя история.

На ноге Наргиз изображена птица Феникс, эта татуировка была сделана всего за один день.

«Это мое тотемное животное: летящая, горящая птица, что, собственно, я из себя представляю», — пояснила она.

Еще одна татуировка — трезубец, который символизирует единство рождения, созидания и разрушения, звезда сделала вместе со своим бойфрендом. Певица считает, что в ней заложена противоположная энергия — созидающая и разрушительная. В какие-то моменты одна берет верх над другой.

В Наргиз живет страх смерти близких людей. Она почувствовала его, когда ушел из жизни ее отец. Певица заявила, что каждый день вспоминает родителя. Наверное поэтому она сделала на руке татуировку в виде черепа — символа Дня мертвых в Мексике.

Но это еще не все татуировки певицы. Наргиз сделала один большой рисунок — цветы, которые начинаются от шеи и переходят на голову. Певица специально выбривает волосы и не носит головные уборы, чтобы эту тату было видно.

Несмотря на брутальность образа, песни у Наргиз очень глубокие. Она поет о любви, израненном сердце, одиночестве, желании доверять другому человеку.