Участники шоу «Пережить, чтобы помнить» выдержали «прыжок в бездну»

Владикавказ, 9 октября. Прыгнуть с парашютом с высоты 800 м и пройти по заданному маршруту с грузом 75 кг. Такие испытания приготовили участникам нового эпизода реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сценаристы проекта.

Девятый эпизод «Ответственный прыжок» основан на задачах, которые практически ежедневно выполняли десантники в годы Великой Отечественной войны. Трем участникам нужно было прыгнуть с парашютом с высоты 800 м, приземлиться в определенном месте и преодолеть маршрут в два км с грузом, практически равным их собственному весу. Для большей достоверности игрокам выдали парашюты, идентичные тем, что использовались во времена ВОВ.

В испытании принимали участие трое игроков: Георгий Тахохов, Регина Дзугаева и Владимир Рожнов. Несмотря на то, что молодые люди уже прыгали с парашютом раньше, они признались, что в этот раз пришлось пережить сильные эмоции.

«Перед этим прыжком было особое волнение. Весь полет я думал о том, что мы летим в мирное время, а во времена войны парашютистов в любой момент могли сбить. Даже не представляю, какая концентрация и мужество нужно, чтобы делать это каждый день», — рассказал участник из Владикавказа Георгий Тахохов.

Местом съемок эпизода выбрали Владикавказ. Именно здесь в начале Второй мировой войны был открыт один из центров по подготовке отрядов десантников. Обучение длилось несколько месяцев. Солдат тренировали правильно собирать парашюты, совершать прыжки с различной высоты и другим необходимым навыкам. Участники реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» полностью погрузились в атмосферу военных реалий и на себе ощутили всю серьезность подготовки бойцов Воздушно-десантных войск.

Посмотреть эпизод «Ответственный прыжок» вы можете на YouTube-канале To remember, а также во всех социальных сетях.

Напомним, что второй сезон проекта «Пережить, чтобы помнить» стартовал в июле 2020 года. Вы тоже можете стать героем этого реалити-шоу, подав заявку на официальном сайте проекта.